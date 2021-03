Volkswagen will den Verkauf von Elektroautos in diesem Jahr kräftig steigern.

Wie das Unternehmen in Wolfsburg mitteilte, sollen mehr als 450.000 Fahrzeuge mit Batterie- oder Hybridantrieb ausgeliefert werden. Das wären mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Geplant seien zudem der Verkauf über das Internet und Angebote mit Abo-Modellen. Zusatzfunktionen, etwa für die Navigation, könnten dann online gebucht werden. Davon erhofft sich der Autobauer in den nächsten Jahren Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.