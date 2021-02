Der Wandel in der Automobilbranche ist in vollem Gang. Die Unternehmen setzen auf den anhaltenden Trend zur Elektromobilität. Trotz guter Zahlen vieler Firmen könnten dabei Arbeitsplätze gestrichen werden.

Mit zwei Meldungen schaffte es Jaguar Land Rover in diesen Tagen in die Schlagzeilen. Am Montag kündigte der britische Luxusauto-Hersteller an, ab 2025 nur noch elektrische Fahrzeuge herzustellen. Und nun teilt Jaguar mit, dass weltweit rund 2.000 der 40.000 Stellen wegfallen sollen. Ein möglicher Zusammenhang: Elektro-Autos haben weniger Bauteile und benötigen entsprechend weniger Personal.

Ford investiert in Köln

Die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen treibt auch die Arbeitnehmervertreter von Ford um. In einem Brief des Betriebsrats an die Beschäftigten wird die Erwartung geäußert, der Konzern werde Arbeitsplätze verlieren. Begründet wurde das unter anderem damit, dass die "Fertigung von elektrischen Fahrzeugen deutlich weniger Arbeitskräfte benötigt" als die von Verbrennern.



Der US-Konzern hatte gestern eine gewaltige Investition angekündigt. "Der Wettlauf zur Elektrifizierung Europas ist in vollem Gange", erklärte der Präsident von Ford in Europa, Rowley. Um darauf zu reagieren soll bis 2030 die Pkw-Palette komplett auf Elektroantrieb umgestellt werden. Das Werk in Köln soll für eine Milliarde Dollar - umgerechnet etwa 830 Millionen Euro - zu einem europäischen "Zentrum für Elektromobilität" ausgebaut werden. Hier werde Ford die "künftigen Elektrofahrzeuge für Kunden in ganz Europa entwickeln und fertigen", erklärte Rowley.



Ford arbeitet bei der Entwicklung mit dem Volkswagen-Konzern zusammen und bedient sich dessen Baukasten-Plattform MEB für seine E-Autos. Der Betriebsrat würde es allerdings lieber sehen, wenn Ford die Bauteile selbst fertigt statt sie nur einzukaufen.

Daimler will Rendite weiter steigern

Auch der Daimler-Konzern setzt weiter auf Wandel - mit positiven Zahlen im Rücken. Daimler hat das Kunststück vollbracht, im Corona-Jahr 2020 einen Gewinn von vier Milliarden Euro zu erzielen, obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent gesunken ist. Für die Zukunft steckt man sich in Stuttgart noch höhere Ziele. Schon für 2021 stellt Vorstandschef Källenius Renditen in Aussicht, die die Aktionäre jahrelang gewohnt waren. 2020 sei ein Stresstest für beinahe jedes Unternehmen in fast jeder Branche gewesen, sagte Källenius. Aber trotz Pandemie habe man bewiesen, dass man die Transformation aus eigener Kraft vorantreiben könne.



Noch in diesem Jahr soll der Konzern in zwei Unternehmen aufgeteilt werden: Mercedes-Benz für Autos und Vans sowie Daimler Truck für Lastwagen und Busse. Zweck des Ganzen ist eine Konzentration auf die jeweiligen Stärken. Denn die ist angesichts des Trends zur Elektromobilität nötig. Die reinen Elektroautos bringen Daimler zwar derzeit kaum Profit, sollen aber dafür sorgen, in diesem Jahr die Vorgaben in Europa zur Reduktion des CO2-Ausstoßes zu schaffen. Denn der Absatz von elektrisch fahrenden Autos einschließlich solcher mit Hybrid-Antrieb soll nach über 160.000 im vergangenen Jahr verdoppelt werden. "Wir beschleunigen die Transformation", betonte Källenius.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.