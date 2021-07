Der Autohersteller Opel will ab 2028 in Europa nur noch Elektroautos anbieten.

Das kündigte Vorstandschef Lohscheller bei einer Präsentation des Mutterkonzerns Stellantis an. Zudem soll der einst populäre Sportwagen "Opel Manta" wieder gebaut werden - dann allerdings als Elektrofahrzeug.



Der französisch-italienische Autokonzern Stellantis will bis 2025 mehr als 30 Milliarden Euro in die Entwicklung und in den Bau von Elektromodellen investieren. Auch andere Autohersteller wie der Volkswagen-Konzern haben bereits wegen strengerer Abgasvorschriften und wegen des Klimaschutzes ihre Strategie geändert und eine Abkehr vom Verbrennungsmotor angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.