DB und RMV

Die fahrerlosen SUV's würden dann in Darmstadt und im Kreis Offenbach testweise im Regelbetrieb eingesetzt, teilten die Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Geplant werde in beiden Gebieten mit 15 autonomen Elektro-Shuttles, die Fahrgäste auf Abruf abholten. Anfangs befinden sich noch Fahrerinnen oder Fahrer an Bord, die bei Bedarf eingreifen könnten. Im Gegensatz zu vorherigen Tests würden die selbstfahrenden Shuttles dieses Mal bei regulärer Geschwindigkeit verkehren, hieß es. Ziel sei es, insbesondere am Stadtrand und in ländlichen Regionen Lücken zwischen Haustür und Bahnhof zu schließen. Zum Einsatz komme ein chinesisches Modell vom Typ Nio ES8.