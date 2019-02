Der BMW-Vorstandsvorsitzende Krüger beklagt beim Thema Autonomes Fahren Behinderungen durch zu viel Bürokratie.

Dies betreffe den Fahrzeugzulassungsprozess bis hin zur Haftung und der Frage des Datenaustausches, sagte Krüger der "Passauer Neuen Presse". Zugleich mahnte er einen schnelleren Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland an. Es mache ihm Sorgen, wie langsam man hierzulande sei. Nötig für ein automatisiertes Fahren sei etwa eine flächendeckende 5G-Mobilfunk-Infrastruktur, und das nicht nur in Metropolen.



Weiter erklärte der BMW-Chef, er sei viel in China unterwegs und könne nur sagen, dass die Chinesen in Zukunftsthemen in unglaublicher Geschwindigkeit machtvolle Tatsachen schafften.