Volkswagen-Chef Diess erwartet, dass autonom fahrende Autos schon in wenigen Jahren marktreif sind.

Bei den benötigten Computerchips verdoppele sich die Leistungsfähigkeit alle 18 Monate, sagte Diess der "Wirtschaftswoche". Bei der eingesetzten künstlichen Intelligenz gehe die Entwicklung noch schneller. Da seien die Systeme bald in der Lage, auch die komplexen Situationen beim autonomen Fahren zu beherrschen.



Eine aktuelle Studie des Prognos-Forschungsinstituts für den ADAC geht allerdings davon aus, dass sich autonomes Fahren erst deutlich später in der Breite durchsetzt: Das liege vor allem daran, dass Autos durchschnittlich bis zu zwanzig Jahre im Einsatz seien. So werde der Anteil von Neufahrzeugen, bei denen sich der Fahrer auf allen Autobahnen komplett von der Fahraufgabe abwenden kann, im „optimistischen“ Fall von 2,4 Prozent im Jahr 2020 auf 70 Prozent im Jahr 2050 steigen. Ab 2030 werden dann laut Prognos allmählich Pkw mit Citypilot auftauchen, also mit der Fähigkeit, sowohl auf der Autobahn als auch in der Stadt allein zu fahren. Erst nach 2040 würden dann in größerer Zahl Autos angeboten, die völlig autonom von Tür zu Tür kämen.

