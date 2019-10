Die schweizerische Gesellschaft bewegt sich nach Ansicht des Schriftstellers Iso Camartin zwischen Spaltung und einer gemeinsamen Haltung.

Zu Zeiten einer Parlamentswahl trete "eine Art Willensnation" in den Vordergrund, sagte Camartin im Deutschlandfunk. Diese entstehe aus einer ähnlichen Struktur des politischen Spektrums innerhalb der verschiedenen Landesteile: So seien überall Unterschiede zwischen links und rechts, konservativ und oppositionsnah, EU-freundlich oder -feindlich zu beobachten. Insofern seien Sprachgrenzen nicht maßgeblich für eine Spaltung, meint Camartin. Es gebe keine Spaltung zwischen der italienischen, französischen oder deutschen Schweiz. Entscheidend seien vielmehr die Regionen. Man sei "eben nur im Notfall Schweizer", in erster Linie aber etwa Graubündner, Basler oder Zürcher, analysiert der Schriftsteller.



In der Europapolitik kritisiert Camartin eine zu große Zurückhaltung in der zuende gegangenen Parlamentsperiode. Die Schweiz habe in den vergangenen vier Jahren zu wenig Druck gemacht, um die Zugehörigkeit und die Verbundenheit des Landes mit der EU zu forcieren.



Die Stärke der europaskeptischen Schweizerischen Volkspartei erklärt Camartin mit "einer Art Brüssel-Phobie", die er als "imaginiert" bezeichnet: Man sehe ja, dass es ehemaligen Nationalstaaten gelinge, Lösungen zu finden, die für alle zumutbar seien. Schweizer, die klimaorientierte Prioritäten setzten, gebe es aber inzwischen in allen Generationen, meinte Camartin. Das Problem hier sei vielmehr, dass die Jungen schwieriger zur Wahlteilnahme zu motivieren seien.



Iso Camartin ist Publizist, Autor und Philosoph. Er lebt in Zürich.