Der Autor und Jurist Bernhard Schlink sieht den Mainstream in gesellschaftlichen Debatten als einen zentralen Grund für das Erstarken rechter Kräfte in Deutschland.

Schlink schreibt in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", viele Bundesbürger hätten das Gefühl, ihre Meinung nicht frei äußern zu können. Dabei beruft er sich auf Umfragewerte. Den Grund sieht Schlink in einer Dominanz des Mainstreams. Der habe seinen Ursprung in der Nachkriegszeit und der Abgrenzung zum Nationalsozialismus. Daher sei der Mainstream auch früh moralisch konnotiert gewesen.



Mit der Wiedervereinigung seien aber andere Faktoren hinzugekommen, auf die der Mainstream nicht reagiert habe: Schlink spricht von Problemen der Ostdeutschen mit dem europäischen Projekt und mit der Multikulturalität. Daher habe die ursprüngliche moralische Kraft des Mainstreams abgenommen. Skepsis gegenüber Europa, gegenüber der Integration von Flüchtlingen und dem Zusammenleben von Deutschen und Fremden würden vom Mainstream als moralisch fragwürdig eingestuft. Genau das kritisiert Schlink jedoch: "So fern der Mainstream sich von dem ressentimentgeladenen Bedürfnis der Rechten nach Bewahrung der deutschen Identität (...) wähnt, so nah ist er ihm im Kampf um die eigene Identität."



Schlink argumentiert, es reiche nicht aus, wenn sich der Mainstream den Meinungen, denen er sich verschlossen habe, wieder öffne. Wenn sich das rechte Spektrum nicht weiter isolieren solle, müsse sich der Mainstream auf dieses Spektrum einlassen und mit ihm kommunizieren. Die mangelnde Kommunikation des Mainstreams habe die Rechten nicht schwächer, sondern stärker gemacht, und auch den Mainstream selbst moralisch anmaßend und langweilig werden lassen.