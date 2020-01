Die Schriftstellervereinigung PEN zeigt sich entsetzt über eine Sprache der Verrohung.

Diese dringe seit einigen Jahren vom rechten Rand in die Mitte der Gesellschaft, beklagte die Präsidentin der Organisation, Venske, in Darmstadt. Die Grenze des öffentlich Sagbaren werde durch gezielte Tabubrüche verschoben. Rassismus oder Sexismus sollten wieder klingen wie zu respektierende Meinungen, kritisierte die Autorin. Freie Meinungsäußerung bedeute allerdings keinerlei Freibrief für Hass und Hetze. Im übrigen, so Venske weiter, wende sich das PEN-Zentrum entschieden gegen alle Formen des Antisemitismus.