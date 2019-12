Die frühere Spitzensportlerin und Autorin Ines Geipel kritisiert, dass es den Menschen in Deutschland so schwer fällt, die Wende von 1989 als das große Identitätsereignis anzunehmen.

Der Westen sei an der Wende nicht beteiligt gewesen. Der Osten hadere mit den Ereignissen von 1989, sagte die Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch im Interview der Woche des Deutschlandfunks.



Mit Blick auf den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung im kommenden Jahr regte Geipel an, die Ostdeutschen für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Dann würden sie endlich erlöst und könnten erkennen, dass sie Deutschland friedlich die Einheit gebracht hätten.