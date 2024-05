Die Publizistin Katharina Nocun (Archivbild von 2019). (picture alliance/dpa | Horst Galuschka)

Nocun sagte im Deutschlandfunk , es gebe Leute im ”Reichsbürger”-Milieu, die keine Steuern zahlten und wenn der Gerichtsvollzieher vor dem Haus stehe, werde eine Schusswaffe aus dem Schrank genommen, weil man die Staatsgewalt nicht als legitimen Vertreter ansehe, um Recht durchzusetzen.

Die Autorin, die bis 2013 politische Geschäftsführerin der Piratenpartei war und heute als Expertin für Verschwörungserzählungen gilt, sagte, dass für einige Menschen die "Reichsbürger"-Ideologie attraktiv sei, weil sie einem das Gefühl gebe, man erlange eine persönliche Aufwertung: Man kenne einen geheimen Plan, man sei vielleicht Teil einer zukünftigen Regierung. Gleichzeitig würden Verschwörungserzählungen Menschen auch die Illusion von Kontrolle bieten. Die Bereitschaft zur Gewalt in der Szene rühre daher, dass Menschen, die Verschwörungserzählungen folgten, an ein dualistisches Weltbild glaubten. Für diese Menschen sei die Welt in schwarz und weiß, in gut und böse eingeteilt.

Prozess in Frankfurt

Am Dienstag hat vor dem Oberlandesgericht Frankfurt das zweite von drei Staatsschutzverfahren gegen die mutmaßliche Terrorgruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß begonnen. Den sechs Männern und drei Frauen wird die Gründung, Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Außerdem sollen sie eine "hochverräterischen Unternehmung" geplant haben und gegen das Waffengesetz verstoßen haben.

