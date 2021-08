Ein Jahr nach der mutmaßlich manipulierten Präsidentschaftswahl in Belarus verschärfen die USA und Großbritannien ihre Sanktionen gegen das Regime von Machthaber Lukaschenko.

US-Präsident Biden wird heute nach Angaben des Weißen Hauses ein Dekret unterzeichnen, das Strafmaßnahmen gegen Personen und Unternehmen umfasst. Die neuen Sanktionen der britischen Regierung zielen auf die für Belarus wichtige Kali-Industrie und Ölprodukte. Außerdem gilt künftig ein Überflugverbot für belarussische Flugzeuge. Premierminister Johnson begründete die Maßnahmen mit anhaltenden Verletzungen von Menschenrechten und Demokratie in Belarus.



Der langjährige Präsident Lukaschenko war nach der Wahl vor einem Jahr erneut zum Sieger erklärt worden - trotz Hinweisen auf Manipulationen. Proteste der Opposition ließ Lukaschenko gewaltsam niederschlagen. Auch die EU verhängte deshalb Sanktionen.

Lukaschenko sieht sich als rechtmäßigen Präsidenten

In einer Pressekonferenz verteidigte Lukaschenko heute die Präsidentschaftswahl. Der Opposition warf er vor, mit den Massenprotesten nach der Wahl zu einem Staatsstreich aufgerufen zu haben.



Die belarussische Demokratiebewegung sieht die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja als Siegerin an. Diese rief ihre Landsleute aus dem Exil in Litauen dazu auf, den Widerstand gegen Lukaschenko nicht aufzugeben. Die Massenproteste sind inzwischen abgeflaut, nachdem die Repressionen in dem Land immer stärker geworden waren.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.