Sollen Autokonzerne künftig nur noch auf Elektro-Antriebe setzen? Volkswagen ist in dieser Frage entschlossen, andere Autobauer nicht. Nun kommt auch von Toyota Gegenwind. Die Japaner halten an der Technologie mit Wasserstoff-Brennstoffzellen fest.

Im Verband der Automobilindustrie (VDA) versuchen die Chefs der Autokonzerne, grundlegende Zukunftsfragen abzustimmen. Angesichts der Diesel-Krise ist dies noch wichtiger geworden, zuletzt aber wurden im Verband Meinungsverschiedenheiten deutlich: Während der Volkswagen-Konzern sich auf Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb konzentrieren will, halten etwa die Konkurrenten Daimler und BMW Presseberichten zufolge eine solche Fokussierung für falsch. Da die Weiterentwicklung solcher Technologien auch mit staatlicher Unterstützung verbunden ist, sind die Firmen gut beraten, hier an einem Strang zu ziehen.



Nun hat auch der japanische Hersteller Toyota in die Debatte in Deutschland eingegriffen. "Wir können verstehen, wenn sich jemand auf eine Technologie konzentrieren will", sagte Toyota-Sprecher Hisashi Nakai der "Welt am Sonntag". "Wir glauben, dass wir beides brauchen, die Batterie und die Brennstoffzelle. Das ist nicht nur eine Frage des Geschäfts, sondern auch eine des Klimaschutzes."



Die "Welt am Sonntag" berichtet, dass von dem mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetriebenen Modell "Mirai" von Toyota seit der Markteinführung 2014 weltweit gerade einmal 7.000 Stück verkauft worden seien. Trotzdem will der Konzern an der Technologie festhalten, dies auch mit Blick auf die staatliche Kaufhilfen, die den Kunden beim "Mirai" gewährt werden. Als Problem gilt unter anderem die Versorgung mit Wasserstoff an den wenigen H2-Zapfsäulen. In Deutschland soll das entsprechende Tankstellen-Netz Berichten zufolge auf etwa 100 Stationen anwachsen.