Der Verband der Automobilindustrie hat Vorschläge für eine Reform der Parksysteme in den deutschen Städten vorgelegt.

Aus dem Positionspapier zitiert die Deutsche Presse-Agentur. Demnach soll der Parkverkehr angesichts wachsender Städte und einer zunehmenden Verdichtung von Flächen besser gelenkt werden. Unter anderem wird vorgeschlagen, dass die Kommunen die Parkplatzgebühren bei knappem Raum oder in Verkehrs-Spitzenzeiten verteuern können. Angeregt wird auch, die Preise für Bewohnerparkausweise einkommensabhängig zu gestalten, so das Besservedienende mehr zahlen. Ziele sind eine höhere Lebenqualität in den Städten sowie mehr Raum für den klimafreundlichen Fahrradverkehr und für Carsharing-Angebote.