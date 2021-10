Der Autovermieter Hertz hat bei Tesla 100.000 Elektroautos bestellt.

Die Fahrzeuge würden in den USA und in ausgewählten Städten in Europa angeboten, teilte Hertz mit. Das Unternehmen will zudem an seinen Standorten tausende Ladestationen installieren. Mit der Bestellung bei Tesla wird die weltweite Hertz-Flotte nach Firmenangaben zu mehr als 20 Prozent aus Elektrofahrzeugen bestehen.



Elektrofahrzeuge seien jetzt Mainstream, erklärte der geschäftsführende Hertz-Chef Fields. Weltweit wüchsen Nachfrage und Interesse.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.