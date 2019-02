EU-Kommissionspräsident Juncker erwartet nicht, dass US-Präsident Trump Autozölle gegen europäische Hersteller verhängen wird.

Trump habe ihm sein Wort gegeben, dass es so etwas vorerst nicht gebe, sagte Juncker der "Stuttgarter Zeitung". Er halte diese Zusage für belastbar. Falls der US-Präsident dennoch Zölle verhängen sollte, ist die Brüsseler Behörde nach eigenen Angaben vorbereitet. Dann werde die Reaktion schnell und angemessen erfolgen, erklärte ein Sprecher.



Das US-Handelsministerium hatte am Wochenende einen Prüfbericht über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Autoimporte an Trump übergeben. Er hat nun 90 Tage Zeit, um darüber zu entscheiden, ob Zölle auf europäische Fahrzeuge erhoben werden.