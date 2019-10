Der fränkische Autozulieferer Brose will in den nächsten drei Jahren 2.000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen.

Das teilte das Familienunternehmen aus Coburg mit. Gründe seien unter anderem der rückläufige Markt in China und der Preisdruck. Der Großteil der Stellenstreichungen betrifft demnach die Verwaltung sowie die Werke in Bamberg, Hallstadt, Coburg und Würzburg. Dort beschäftigt Brose nach früheren Angaben zusammen 7.400 Mitarbeiter, weltweit sind es gut 26.000.