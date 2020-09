Ungeachtet der Proteste der Beschäftigten hat der Aufsichtsrat des Autozulieferers Continental den angekündigten Umbauplan samt Werksschließungen beschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden das Reifenwerk in Aachen bis Ende 2021 und der Standort für Automobilelektronik in Karben bei Frankfurt bis Ende 2024 geschlossen.

Auch in Regensburg soll es - wie es hieß - "Strukturanpassungen" geben. Insgesamt sind an den drei Standorten nach Agenturberichten rund 4800 Arbeitsplätze betroffen. Hier können Sie Mitteilung des Unternehmens nachlesen.

"Gegen die Stimmen der Arbeitnehmer"

Die Gewerkschaften IG BCE und IG Metall erklärten, die Arbeitgebervertreter hätten das Sparprogramm gegen die Stimmen der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat verabschiedet. Betroffen davon sind weltweit rund 30.000 Arbeitsplätze, davon 13.000 in Deutschland. Nach Angaben des Managements sollen zunächst neue Beschäftigungsperspektiven für die Mitarbeiter gesucht werden. Entlassungen seien nur das allerletzte Mittel.



Der Continental-Vorstand hatte den wegen der Corona-Krise verschärften Sparplan Anfang September angekündigt. Als Grund nannte der Konzern die mit der Pandemie verschärfte, schon länger anhaltende Talfahrt am Automobilmarkt. bereits im März war die Rede von betriebsbedingten Kündigungen, wie die Sendung "Wirtschaft am Mittag" damals berichtete.

