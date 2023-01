Einige AWACS-Maschinen sollen nach Rumänien verlegt werden. (picture alliance/dpa/Hinrich Bäsemann)

Damit verstärke man die Präsenz in der Region, teilte eine Sprecherin mit. Der illegale russische Krieg gegen die Ukraine bedrohe weiterhin Frieden und Sicherheit in Europa. Daher dürfe es keinen Zweifel an der Entschlossenheit der NATO geben, jeden Zentimeter alliierten Territoriums zu schützen und zu verteidigen.

Vermutlich sollen drei AWACS-Flugzeuge in der kommenden Woche auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe der rumänischen Hauptstadt Bukarest stationiert werden. Die Maschinen sind mit einer speziellen Radaranlage ausgestattet und können andere Flugzeuge in mehr als 400 Kilometern Entfernung orten und identifizieren.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.