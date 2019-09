Der Axel Springer Konzern hat weitreichende Änderungen bei den Marken "Bild" und "Welt" angekündigt.

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen in den kommenden drei Jahren mehr als 100 Millionen Euro investiert werden, unter anderem in die Videoberichterstattung bei "Bild". Auf der anderen Seite sollen in der Sparte "News Media National" die Kosten um 50 Millionen Euro gesenkt werden.



Demnach ist ein Personalabbau in Verlag, Redaktionen, Vertrieb und Vermarktung geplant. Der Konzern setzt dabei auf Vorruhestandsregelungen und Fluktuation. Daneben soll ein Programm mit finanziellen Anreizen und individuell zugeschnittenen Qualifizierungsmöglichkeiten für die betroffenen Mitarbeiter aufgelegt werden.



Die Redaktionen von "Bild" und "Bild am Sonntag" werden "weiter zusammengeführt". Die werktäglichen Ausgaben der "Welt Kompakt" und der "Welt Hamburg" werden eingestellt. Geplant ist zudem eine markenübergreifende Sportberichterstattung.



Nach dem geplanten Einstieg des US-Finanzinvestors Kohlberg Kravis Roberts hatte Axel-Springer-Chef Döpfner weitreichende Veränderungen für das börsennotierte Unternehmen angekündigt.