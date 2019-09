Irans geistliches Oberhaupt Ajatollah Chamenei schließt bilaterale Gespräche mit den USA über das Atomprogramm des Landes aus.

Ein Treffen könne es nur mit allen Vertragspartnern des Atomabkommens geben, sagte Chamenei im Staatsfernsehen. Voraussetzung sei jedoch, dass die USA alles zurücknähmen und bereuten, was sie gesagt und getan hätten. Hintergrund ist der Konflikt um das internationale Abkommen, mit dem der Iran am Bau einer Atombombe gehindert werden sollte. Die USA waren 2018 im Alleingang aus dem Abkommen ausgestiegen, um den Iran zu einem Kurswechsel in der Nahostpolitik zu zwingen. Der Iran reagierte darauf zuletzt mit einem Wiederhochfahren der im Vertrag begrenzten Urananreicherung. Die anderen Vertragspartner des Abkommens sind China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland.