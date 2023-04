Am wenigsten erhielten Auszubildende in Künstlerberufen der Bereiche Musik, Fotografie oder Grafikdesign mit 783 Euro. (picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose)

Sie kamen im Schnitt auf 1.139 Euro brutto im Monat, wie die Wiesbadener Behörde mitteilte. In Luft- und Schifffahrtberufen waren es rund 1.050 Euro. Im Handwerk lagen die Verdienste mit 901 Euro deutlich niedriger. Am wenigsten erhielten Auszubildende in Künstlerberufen der Bereiche Musik, Fotografie oder Grafikdesign mit 783 Euro.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.