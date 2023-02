Azubis verdiensten im letzten Jahr mehr. (imago / Mattias Christ)

Wie das Bundesinstitut für Berufsbildung unter Berufung auf eine Auswertung in Bonn mitteilte, stiegen die tariflichen Ausbildungsvergütungen im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 4,2 Prozent. Erstmals lag das durchschnittliche Monatsgehalt über 1.000 Euro. Wegen der hohen Inflation hätten die Auszubildenden dennoch Reallohnverluste hinnehmen müssen, hieß es. Am meisten verdienten Lehrlinge in den Berufen Zimmerer, Maurer, Rohrleitungsbauer sowie Kaufleute in der Banken- und Versicherungsbranche.

