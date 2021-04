Der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech rechnet damit, dass sein mit dem US-Konzern Pfizer entwickeltes Produkt auch gegen die in Indien aufgetretene Coronavirus-Mutation wirke.

Zwar liefen die Tests noch, man sei aber zuversichtlich, hieß es. In Köln wurden gestern zwei weitere Fälle der Variante B.1.617 registriert. Die Gesamtzahl in Deutschland hatte das Robert-Koch-Institut vergangene Woche mit 21 angegeben. Laut RKI gibt es Hinweise auf eine erhöhte Übertragbarkeit und eine reduzierte Wirksamkeit der Immunantwort. Es mangele derzeit aber an sicheren Erkenntnissen, um diese Variante als "besorgniserregend" einzustufen.



Eine Studie aus Großbritannien stützt die Annahme, dass geimpfte Menschen weniger ansteckend sind. Die Untersuchung der Gesundheitsbehörde "Public Health England" erfasste Erstimpfungen mit den Präparaten von Astrazeneca und Biontech/Pfizer. Die Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe des Virus an andere Haushaltsmitglieder fällt demnach bis zu 49 Prozent geringer im Vergleich zu nicht geimpften Menschen aus.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.