Ein Untersuchungsausschuss des US-Kongresses erhebt weitreichende Vorwürfe gegen den Boeing-Konzern und die Luftfahrtaufsicht FAA.

In einem vorläufigen Untersuchungsbericht kommt das Gremium zu dem Schluss, dass die Überprüfung des Modells 737-Max durch die FAA "in grober Weise unzureichend" gewesen sei. Boeing habe als Hersteller zudem Informationen gegenüber der Behörde verschleiert und Daten zurückgehalten.



Der Konzern erklärte, den Untersuchungsausschuss umfassend unterstützt zu haben und nun das Ergebnis zu analysieren.



Im Oktober 2018 und im März 2019 waren jeweils Boeing-737-Max-Flugzeuge abgestürzt. Insgesamt starben 346 Menschen. Ermittler vermuten Fehler in der Steuerungssoftware des Flugzeugs. Weltweit gilt weiterhin ein Startverbot für Maschinen dieses Typs.