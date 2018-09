Im Streit um die Teilnahme einer Thüringer Landtagsabgeordneten an den Plenarsitzungen mit ihrem Baby hat die Grünen-Fraktion das Verfassungsgericht des Landes angerufen.

Man wolle erreichen, dass die Abgeordnete Henfling zusammen mit ihrem kleinen Sohn an den Sitzungen teilnehmen könne, sagte der Fraktionsvorsitzende Adams in Erfurt. Landtagspräsident Carius hatte während einer Sitzung im August Henfling des Plenarsaals verwiesen, weil sie ihren damals sechs Wochen alten Sohn bei sich trug. Die Grünen-Politikerin macht geltend, dass sie als Abgeordnete verpflichtet sei, die Sitzungen des Landtags wahrzunehmen. Die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen verfügt nur über eine Stimme mehr als die absolute Mehrheit.