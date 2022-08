Menschenrechtskommissarin

Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet (AFP / FABRICE COFFRINI)

Sie sagte in Genf, dieser Schritt könne abschreckend auf investigative Journalisten und Whistleblowern wirken. Es sei notwendig, im Fall Assange die Menschenrechte einzuhalten, insbesondere das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. Ihr Büro werde den Fall weiter genau verfolgen, betonte Bachelet. Ihre Amtszeit als UNO-Hochkommissarin endet am Mittwoch.

Assange ist seit 2019 in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien inhaftiert. Anfang Juli hatte er Berufung gegen die Entscheidung der britischen Regierung eingelegt, ihn an die USA auszuliefern. Dort droht ihm wegen des Vorwurfs der Spionage eine lebenslange Haftstrafe. Assange hatte vertrauliche Dokumente unter anderem zu Aktivitäten der US-Armee im Irak und in Afghanistan veröffentlicht.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.