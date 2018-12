Die UNO-Hochkommissarin Bachelet beklagt eine Erosion der Menschenrechte weltweit.

Sie sagte in Genf, die Rechte von Millionen Menschen würden täglich verletzt. Der Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte sei in Gefahr, weil das Netz der internationalen Verträge zum Schutz der Menschenrechte beschnitten werde. Zugleich konzentrierten sich Regierungen und Politiker zunehmend auf ihre eigenen, nationalistischen Interessen, betonte die frühere chilenische Präsidentin.



Am kommenden Montag ist der 70. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die unter anderem das Recht auf Leben, den Schutz vor Willkürhaft und Folter sowie Meinungs- und Religionsfreiheit garantiert.