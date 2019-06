Erzählt würde das Soziologische, so Drees. Da sei die deutschsprachige Literatur noch nicht so weit entwickelt wie die französische. Jan Drees gefällt, dass "Der Schrank" in einer nicht-gentrifizierten Wohneinheit spielt. Man erfahre von Überstunden, von Gehältern unterm Mindestlohn - Sozialleben in Zahlen.

Preis des Deutschlandfunks

Einer der weiteren Preise bei den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur wurde vom Deutschlandfunk vergeben. Er ging an den österreichischen Autor Leander Fischer für seinen Text "Nymphenverzeichnis Muster Nummer eins Goldkopf". Ein frustrierter, pedantischer Musiklehrer verfällt immer mehr dem Fliegenfischen und wird beim Köderknüpfen-Lernen wieder zum Schüler.

Der Preisträger wurde 1992 im österreichischen Vöcklabruck geboren. Jan Drees lobt am Text Sinnlichkeit, Intimität und Beobachtungsgabe.