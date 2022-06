Die aus Slowenien stammende Autorin Ana Marwan in Klagenfurt. (AFP / Gert Eggenberger)

Für ihren Text "Wechselkröte" wurde Marwan bei den 46. Tagen der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt ausgezeichnet. Die in der Nähe von Wien lebende Schriftstellerin setzte sich gegen 13 Mitbewerber durch. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Die 1980 geborene Marwan erhielt von der Jury die höchste Punktzahl für ihre Erzählung über eine Frau, deren zurückgezogenes Leben mit Mann, Einfamilienhaus und Pool von einer Amphibie und einer Schwangerschaft durcheinandergebracht wird. Es sei ein "zarter und leiser Text, der mit der Sprache einen eigenwilligen Tanz aufführt", sagte Juror Klaus Kastberger.

Der Preis ist der in Klagenfurt geborenen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) gewidmet. Voriges Jahr hatte ihn die im Iran geborene, in Deutschland aufgewachsene und in Österreich lebende Nava Ebrahimi gewonnen.

Diesmal wurde das mehrtägige Wettlesen zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder mit Autorinnen und Autoren sowie Publikum vor Ort durchgeführt statt nur online.

Den mit 7.000 Euro dotierten 3-Sat-Preis erhält Leon Engler für seinen Text "Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten". Der Publikumspreis geht an Elias Hirschl für den Text "Staublunge". Der Deutschlandfunkpreis geht an Alexandru Bulucz für seinen Text "Einige Landesgrenzen weiter südlich als hier".

Diese Nachricht wurde am 26.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.