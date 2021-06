Am zweiten Tag des Bachmann-Literaturwettbewerbs hat eine Kurzgeschichte über die Tinder-Nöte eines jungen Mannes die Jury gespalten.

Es geht um den Text "Anfang und Ende" des Schweizers Lukas Maisel, der Beziehungsprobleme in Zeiten der Online-Kontaktaufnahme thematisiert. Während manche Juroren kritisierten, dass der Text bieder sei und nichts Neues erzähle, argumentierten andere, dass er die Lebenswirklichkeit vieler Menschen spiegele. Maisel sei eine "großartige Anatomie der Tinderwelt gelungen", sagte Jurymitglied Vea Kaiser bei der Veranstaltung im österreichischen Klagenfurt.



Einen Favoriten bei den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur gibt es offenbar noch nicht. Insgesamt treten 14 Autorinnen und Autoren um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis an. Wie bereits im vergangenen Jahr werden die Lesungen vorab aufgenommen und eingespielt. Insgesamt werden fünf Preise vergeben - darunter auch der Deutschlandfunk-Preis, gestiftet von Deutschlandradio in der Höhe von 12.500 Euro.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.