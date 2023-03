Die Lage um Bachmut (02.03.2023) (dpa / dpa-infografik GmbH)

Nach Angaben der ukrainischen Militärführung gab es in den vergangenen 24 Stunden mehr als 85 Angriffe an der dortigen Front. In den Regionen Saporischschja und Cherson weiter im Süden hätten mehr als 45 Ortschaften unter Beschuss gelegen. Russland greife weiterhin aus der Luft die Zivilbevölkerung in den Regionen Donezk, Saporischschja und Cherson an, hieß es.

Russland erhofft sich von einer Einnahme der Stadt Bachmut einen wichtigen Schritt hin zur Eroberung des umliegenden Industriegebiets Donbass, das aus den Regionen Donezk und Luhansk besteht.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.