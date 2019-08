Aus Großbritannien gibt es nach den Worten des irischen Außenminister Coveney bisher keine glaubwürdige Alternative zur sogenannten Backstop-Regelung.

Alle wollten eine Lösung des Problems erreichen, sagte Coveney vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Helsinki. Er verwies darauf, dass eine neue Regelung mit dem EU-Austrittsabkommen vereinbar sein müsse.



Der britische Premierminister Johnson beharrt darauf, dass die EU die geforderte Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen Nordirland und Irland streicht. Johnson kündigte eine Intensivierung der Brexit-Gespräche an. Seinen Angaben zufolge werden sich die britischen Verhandler im September zwei Mal pro Woche mit Vertretern aus Brüssel treffen.



In Edinburgh will ein Gericht heute über einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen die Zwangspause des britischen Parlaments entscheiden.