In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hessen sind zwölf Wohnungen mutmaßlicher Rechtsextremisten durchsucht worden.

Wie das Landeskriminalamt in Kiel und die Staatsanwaltschaft Flensburg mitteilten, geht es um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Personen im Alter zwischen 19 und 57 Jahren werden beschuldigt, im vergangenen Jahr die Vereinigung Aryan Circle Germany gegründet zu haben. Ziel sei es gewesen, rassistisch motivierte Körperverletzungen und Sachbeschädigungen zu begehen. Laut LKA wurden unter anderem Speichermedien und Betäubungsmittel sichergestellt. Festnahmen habe es nicht gegeben.



Der Aryan Circle hat seine Ursprünge in den USA. Er wurde 1985 von Gefängnisinsassen gegründet und propagiert eine Vorherrschaft der Weißen.

Ein als extrem gewalttätige bekannter Mann

Bei einem der Beschuldigten soll es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um Bernd T. handeln. Der als extrem gewalttätige bekannte Mann galt jahrelang als Kopf der rechtsextremen Szene in Kassel. Er hatte unter anderem den 2015 vom hessischen Innenministerium verbotenen rechtsextremistischen Kasseler Verein "Sturm 18" gegründet.



Die Bevölkerung im Kreis Segeberg macht seit Längerem auf rechte Umtriebe aufmerksam. Im vergangenen Herbst gingen in der Kreisstadt Bad Segeberg und in der Gemeinde Sülfeld bei mehreren Demonstrationen Tausende Menschen auf die Straße, um gegen Neonazis und rechte Gewalt zu protestieren.