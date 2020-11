In Baden-Württemberg ist ein 20-jähriger Mann wegen des Verdachts auf die Planung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat festgenommen worden.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe teilte mit, ein dringender Tatverdacht bestehe jedoch nicht. Einzelheiten zu einem möglichen Anschlagssziel wurden nicht genannt. In der Wohnung des Mannes in Lahr wurden demnach Beweismittel beschlagnahmt, die noch ausgewertet werden. Die "Welt am Sonntag" hatte berichtet, der Verdächtige solle im Zusammenhang mit den Messerangriffen in Frankreich von weiteren Anschlägen gesprochen haben. Dabei soll seine Bereitschaft erklärt haben, auch selbst tätig zu werden.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.