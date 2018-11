Baden-Württembergs AfD-Landeschef Özkara ist von seinem Amt zurückgetreten.

Die Gründe seien beruflicher, privater und familiärer Natur, sagte er gestern Abend der Deutschen Presse-Agentur. Sein Rückzug hänge nicht mit seiner Kritik an AfD-Fraktionschefin Weidel zusammen, betonte er. Özkara hatte erklärt, wenn Weidels Kreisverband am Bodensee eine illegale Spende angenommen habe, erwarte er, dass sie von allen Ämtern und Mandaten zurücktrete. Der 48-Jährige fügte hinzu, weder seitens des Landes- noch des Bundesvorstands habe es Rücktrittsforderungen gegeben. Nach dem Rückzug Özkaras bleibt Marc Jongen alleiniger AfD-Landeschef in Baden-Württemberg.