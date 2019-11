Die AfD in Baden-Württemberg hat eine Meldeplattform für Schüler freigeschaltet.

"Politisch inkorrekte Lehrer", aber auch Unterrichtsausfall, defekte Toiletten oder Gewalt auf dem Schulhof könnten dort gemeldet werden, heißt es auf der Seite mit dem Titel "Faire Schule Baden-Württemberg".



Die Kultusministerin Eisenmann rief dazu auf, sich gegen eine Plattform zu stellen, auf der man im Schutz der Anonymität seinen Frust ablassen könne. Der direkte, zwischenmenschliche Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrer sei immer der bessere Weg. Für "Denunziantentum" an Schulen gebe es überhaupt keinen Grund, sagte die CDU-Politikerin.



Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bezeichnete die Meldeplattform als "Spitzelmethoden", wie sie zuletzt vor 75 Jahren an den Schulen in Baden-Württemberg angewandt worden seien. Die Aufsicht über Schulen liege nur in totalitären Regimen bei Parteien. Auch in anderen Bundesländern hat es bereits ähnliche AfD-Meldeplattformen gegeben oder existieren derzeit solche Meldeportale.