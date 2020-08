Die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg hat die Bußgelduntergrenze für Verstöße gegen die Corona-Maskenpflicht vervierfacht.

Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Mund-Nase-Bedeckung trägt, muss demnach ab sofort mit mindestens 100 Euro Strafe rechnen. Grund sei die zunehmende Nachlässigkeit und bisweilen "mutwilligen Disziplinlosigkeit" beim Befolgen der Maskenpflicht im ÖPNV, hieß es in Stuttgart. Bisher wurden Verstöße mit mindestens 25 Euro gehandet. Der maximale Betrag von 250 Euro bleibt bestehen.



Verkehrsminister Hermann und Sozialminister Lucha (beide Grüne) mahnten das Einhalten der Maskenpflicht besonders im Hinblick auf eine mögliche zweite Corona-Infektionswelle an. Für viele Menschen gehörten Fahrten mit den klimafreundlichen Bussen und Bahnen zum Alltag, betonte Hermann. So solle es auch bleiben können.

