Die Deutsche Steuergewerkschaft hat das in Baden-Württemberg eingerichtete Online-Portal im Kampf gegen Steuerhinterziehung verteidigt.

Anonyme Anzeigen gebe es schon so lange wie es Finanzämter gebe, sagte der Vorsitzende Eigenthaler dem "Handelsblatt". Das Portal sei eine Verbesserung, da die Steuerverwaltung dort nun durch gezielte Rückfragen den - Zitat - "Anzeigenschrott" von "werthaltigen Hinweisen" trennen könne. Aus den Reihen von Union, FDP und AfD war scharfe Kritik gekommen. Von "Steuer-Pranger" und "Denunziantentum" war die Rede. Die "Bild"-Zeitung sprach von "Steuer-Stasi". Landesfinanzminister Bayaz will an der Meldeplattform für anonyme Hinweise auf Steuerbetrug festhalten. Man sei davon überzeugt, dass es ein richtiger Schritt sei, sagte der Grünen-Politiker im SWR-Hörfunk. Man habe lediglich online etwas eingeführt, das es bereits bundesweit gegeben habe.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.