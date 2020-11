Die Justizbehörden in Baden-Württemberg haben wegen rechtsextremer Bilder in einer Chatgruppe Disziplinarverfahren gegen 17 Polizisten eingeleitet.

Die Ermittler seien auf einem Smartphone von einem der Polizisten auf die Chatgruppe aufmerksam geworden, weil dort auch Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen geteilt worden seien. Einer der Beschuldigten soll Bilder mit nationalsozialistischem Hintergrund geteilt haben, ein weiterer habe Beiträge mit rassistischem Hintergrund in die Chatgruppe geschickt. Die anderen Gruppenmitglieder hätten dies kommentarlos hingenommen und dem Beitrag nicht widersprochen.



In den vergangenen Monaten waren wiederholt ähnliche Fälle in Deutschland bekannt geworden.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.