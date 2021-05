Die baden-württembergischen Grünen haben auf ihrem digitalen Landesparteitag für ein Parteiausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Palmer gestimmt. Aktueller Anlass sind Äußerungen Palmers über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo.

In einer Diskussion mit Facebook-Nutzern hatte Palmer einen rassistischen und obszönen Begriff aus einem Zitat wiederholt, das Aogo zugeschrieben wird, aber nicht verifiziert ist. Diese Äußerung kommentierte Palmer mit den Worten - Zitat - "Der Aogo ist ein schlimmer Rassist." Zur Begründung verwies er auf einen nicht-verifizierten Facebook-Kommentar, in dem angeblich behauptet worden war, Aogo habe für sich selbst das N-Wort benutzt. Mit dem Begriff N-Wort wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Baerbock: "Palmer hat politische Unterstützung der Partei verloren"

Der Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, Hildenbrand, sprach daraufhin von einer neuerlichen Entgleisung. Palmer sorge mit inszenierten Tabubrüchen für eine Polarisierung der öffentlichen Debatte. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, nannte Palmers Äußerung rassistisch und abstoßend. Sich nachträglich auf Ironie zu berufen, mache dies nicht ungeschehen, betonte Baerbock. Palmer habe die politische Unterstützung der Partei verloren.



Die Landespartei hatte Palmer schon im Mai 2020 den Austritt nahegelegt und ihm ein Ausschlussverfahren angedroht. Schon damals hatte Palmer mehrfach mit provokativen Äußerungen für Empörung gesorgt, unter anderem mit einem Satz zum Umgang mit Corona-Patienten. "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären", sagte er in einem Interview.



Palmer selbst sagte, er befürworte das Verfahren gegen sich. Er freue sich darauf, sich vor einem Parteigericht zu erklären.

