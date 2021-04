Die Grünen in Baden-Württemberg haben ihre Beratungen über das weitere Vorgehen bei den Koalitionsgesprächen wieder aufgenommen.

Man tage weiter, hieß es am Nachmittag in Stuttgart aus Parteikreisen. In Agenturberichten ist von virtuellen Treffen und einem Streit im Landesvorstand die Rede. Ministerpräsident Kretschmann setzt sich laut Südwestrundfunk dafür ein, mit der CDU weiterzuregieren. Andere starke Stimmen innerhalb der Partei sprächen sich aber für ein Ampelbündnis mit der SPD und der FDP aus. Rechnerisch wären beide Optionen möglich. Bei der Landtagswahl vor zwei Wochen wurden die Grünen stärkste Kraft im Land.



Nach dreistündigen Beratungen des Landesvorstandes hatte die Partei in Stuttgart zunächst mitgeteilt, dass sie in dieser Frage mehr Zeit benötige.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.