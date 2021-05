Sieben Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg steht die Neuauflage der Koalition von Grünen und CDU. Man habe sich in allen Kernbereichen geeinigt, sagte Ministerpräsident Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur.

Der Grünen-Politiker sprach von einem echten Aufbruch, auch wenn man wegen der schlechten finanziellen Lage Abstriche machen müsse. Der CDU-Landesvorsitzende Strobl sagte, man bilde eine Koalition, die ihrer Zeit voraus sein wolle. Am kommenden Mittwoch soll der Vertrag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nächsten Samstag ist dann die Abstimmung auf Parteitagen von Grünen und CDU in Baden-Württemberg geplant. Kretschmann, der einzige grüne Ministerpräsident Deutschlands, hatte sich für eine Wiederauflage der Koalition mit der CDU stark gemacht. In seiner Partei gab es aber auch viele Stimmen für eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP.

Investitionen in Klimaschutz, Internet und Innovationen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist unter anderem eine Mautpflicht für Lastwagen auf Landes- und Kommunalstraßen vorgesehen. Grün-Schwarz wolle sich zunächst dafür einsetzen, dass die Maut bundesweit komme. Sollte dies nicht gelingen, solle sie nur im Land eingeführt werden. Die dpa schreibt von weiteren "schmerzhaften Zugeständnissen" der CDU, vor allem in der Asyl- und Verkehrspolitik sowie beim Klimaschutz. Neben einer möglichen Verpflichtung zu Solaranlagen auf Häusern wird auch über einen schnelleren Ausbau der Windkraft berichtet.



Investiert werden soll auch in den Ausbau des schnellen Internets, des Nahverkehrs und in die Förderung von Innovationen. Hinzu kämen Pläne für mehr Stellen bei Polizei und Schulen. Zudem sei ein Sofortprogramm zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie vorgesehen - neben den Schulen auch für die Bereiche Kultur und Einzelhandel. Das Volumen solle erst nach der Regierungsbildung und der Steuerschätzung am 12. Mai festgelegt werden.

Finanzierung vieler Projekte unklar

Unklar ist dem dpa-Bericht zufolge die Finanzierung einiger Vorhaben. Diese sollten realisiert werden, wenn die Steuereinnahmen nach Ende der Pandemie wieder anstiegen. Nach den jüngsten Prognosen fehle in den nächsten drei Jahren jeweils ein Milliarden-Beitrag. Die Zeiten des "fröhlichen Geldausgebens" seien vorbei, hieß es aus Reihen der Grünen.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.