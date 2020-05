Die Grünen in Baden-Württemberg haben ihren Tübinger Oberbürgermeister Palmer zum Parteiaustritt aufgefordert. Man behalte sich auch ein Parteiordnungsverfahren vor, teilte der Landesvorstand in Stuttgart mit. Palmer hatte zuletzt mit Äußerungen zum Umgang mit Corona-Patienten für Empörung gesorgt.

Zur Begründung teilte der Landesvorstand mit, Boris Palmer agiere systematisch gegen die eigene Partei, indem er sich mit seinen Äußerungen gegen politische Werte und politische Grundsätze stelle. Der Landesvorstand erwarte, dass Boris Palmer die Partei verlasse. Der Beschluss sei einstimmig gefasst worden. Auch die Grünen Bundesparteispitze distanzierte sich von Palmer. Parteichefin Baerbock hatte erklärt, sollte Palmer im Jahr 2022 zur Widerwahl antreten, erhalte er keine finanzielle oder logistische Hilfe mehr.



Palmer hatte unter anderem gesagt, in Deutschland würden möglicherweise Menschen gerettet, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Später bat er um Entschuldigung, kritisierte aber auch, seine Äußerungen seien verzerrt dargestellt worden. Der Tübinger Oberbürgermeister veröffentlichte am Abend auf seiner Facebookseite eine Stellungnahme, allerdings älteren Datums. Den Antrag auf einen Parteiausschluss gegen ihn halte er für unbegründet.