Die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Peters, hält die Erklärungen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann zu der geplanten Neuauflage einer grün-schwarzen Koalition für unzureichend.

Man habe im Wahlkampf für einen politischen Wechsel geworben, sagte Peters im Deutschlandfunk. Der Landes-CDU warf sie vor, jahrelang den Klimaschutz blockiert zu haben und kein verlässlicher Partner zu sein. Ein erneutes Bündnis mit der CDU in Baden-Württemberg wäre nach Ansicht von Peters kein Fingerzeig für die Bundestagswahl im Herbst. Sie warb offen für ein Bündnis mit SPD und Linkspartei unter Führung der Grünen. Man werde alles dafür tun, dass die CDU ab Herbst nicht mehr im KanzlerInnenamt sein werde, betonte Peters.



In Baden-Württemberg wollen die Parteispitzen von Grünen und CDU heute die Weichen für eine Wiederauflage der grün-schwarzen Koalition stellen. Das Grünen-Team um Ministerpräsident Kretschmann trifft sich mit der CDU-Führung in Stuttgart zu einem abschließenden Sondierungsgespräch.

