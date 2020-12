Baden-Württembergs Innenminister Strobl hat die Beobachtung des Stuttgarter Ablegers der sogenannten Querdenken-Bewegung durch den Verfassungsschutz als "unabdingbar" bezeichnet.

Bei der Gruppierung sei eine "fortschreitende Radikalisierung" festgestellt worden, betonte der CDU-Politiker. Insgesamt lägen bei der Querdenken-Gruppierung aus dem Stuttgarter Raum hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung vor. Zudem weiche der legitime Protest gegen staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einer grundsätzlichen Staats- und Politikfeindlichkeit in bedenklichem Ausmaß, so Strobl.



Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg ist das erste, das die Gruppe "Querdenken 711" samt ihrer Ableger im Südwesten als Beobachtungsobjekt eingestuft hat. Die bundesweit aktive Corona-Protestbewegung hatte in Stuttgart ihren Ausgangspunkt. Ihr Gründer Ballweg hat entsprechende Extremismus-Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

