Grüne und CDU in Baden-Württemberg starten heute in Stuttgart in die Koalitionsverhandlungen zur Wiederauflage ihres Regierungsbündnisses,

Im Mittelpunkt stehen die Finanzen. Baden-Württemberg steht - wie andere Bundesländer auch - wegen der Corona-Pandemie vor einem großen Schuldenberg. Am 12. Mai will sich der 72-jährige Ministerpräsident Kretschmann zum dritten Mal zum Regierungschef wählen lassen.

