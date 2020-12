Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann lehnt Nachverhandlungen zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab.

Politisch motivierte Vorstöße kämen nicht in Frage, sagte der Grünen-Politiker. Die Beitragshöhe werde aus verfassungsrechtlichen Gründen unabhängig, sachverständig und staatsfern ermittelt. Gerade in Zeiten, in denen Fake News und Verschwörungserzählungen weiter um sich griffen, sei ein gut funktionierender öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der faktenbasiert und zuverlässig informiere, so wichtig wie nie. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte der "Bild am Sonntag", es wäre ein politischer Dammbruch, wenn die CDU in Sachsen-Anhalt gegen die eigenen Koalitionäre von SPD und Grünen stimmte und gemeinsame Sache mit der AfD machte. Die Sozialdemokratin warnte vor einer Zusammenarbeit mit - Zitat - Rechtsextremen.



Geplant ist, dass der Rundfunkbeitag um 86 Cent pro Monat steigt. Die beiden größten Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt von CDU und AfD sind dagegen. Sie könnten das Vorhaben deutschlandweit kippen, da in der Frage Einstimmigkeit unter den Ländern erforderlich ist.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.