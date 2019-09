Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen will bei der Landtagswahl 2021 erneut antreten.

Das teilte seine Partei in Stuttgart mit. Kretschmann hatte erklärt, dass er sich nach der Sommerpause zu seiner politischen Zukunft äußern werde. Der 71-Jährige ist seit 2011 im Amt. Zunächst führte er eine grün-rote Landesregierung an. Seit 2016 regiert er mit der CDU. Für die Christdemokraten zieht Kultusministerin Eisenman als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf.