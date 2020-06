Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat sich skeptisch über die Aussichten geäußert, nach den Sommerferien zum Regelbetrieb an den Schulen zurückzukehren.

Der Grünen-Politiker sagte den "Stuttgarter Nachrichten", das Kernproblem sei die hohe Zahl der Lehrkräfte und Erzieher, die sich zu den Risiko-Gruppen zählten. Nach seinen Informationen seien das bis zu 20 Prozent. So könne man in Baden-Württemberg keinen Regelbetrieb wie vor der Corona-Pandemie aufrecht erhalten.



In der vergangenen Woche hatten die Kultusminister der Länder beschlossen, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder vollständig öffnen sollen.